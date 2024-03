EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag leichter

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 12,73 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 12,73 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,63 EUR aus. Bei 12,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.539.159 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 13,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,40 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 18,04 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 13,34 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 28.748,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 1,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

