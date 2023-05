EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Montagmittag zu

GO

Welche Börsenstrategien sollten Sie nutzen, um im derzeitigen Marktumfeld Gewinne zu erzielen? Profi-Trader André Stagge beleuchtet im Online-Seminar live die aktuelle Situation an der Börse und stellt Ihnen spannende Trading-Strategien vor.

Heute im Fokus

Heidelberg Materials will französisches Zementwerk klimafreundlicher machen. Konjunkturflaute beschert Hamburger Hafen hohen Gewinnrückgang. Neugeschäft und Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank brechen ein. Ceconomy steigert Umsatz. Chinas Notenbank lässt wichtige Referenzzinsen unverändert. Nagarro passt Umsatzprognose nach unten an. Pernod Ricard beendet Geschäfte in Russland.