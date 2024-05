EON SE Aktie News: EON SE am Mittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 13,19 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 13,19 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,22 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.048.041 EON SE-Aktien.

Am 10.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,21 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 26,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,15 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

