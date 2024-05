EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag im Plus

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 13,17 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 13,17 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,17 EUR an. Mit einem Wert von 13,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 170.091 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.05.2024 bei 13,35 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 1,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,15 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 13.03.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

