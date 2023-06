EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,20 EUR

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 11,20 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,11 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,24 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 990.369 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 8,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 34,97 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,15 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 EUR, nach 0,32 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 33.543,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 0,954 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

