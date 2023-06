EON SE Aktie News: EON SE büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,20 EUR

-0,67% Charts

News

Analysen

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 11,13 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 258.576 EON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 34,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,15 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.543,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,954 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie kaum verändert: E.ON zahlt in Großbritannien Entschädigung wegen mangelhaftem Kundenservice

Strom- und Gaspreise sinken - Verbraucherschützer raten zu Wechsel

So schätzen die Analysten die EON-Aktie im Mai 2023 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: E.ON