EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 11,14 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 11,14 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,14 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.674 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 9,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,65 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,25 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 09.08.2023. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.817,00 EUR – eine Minderung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.338,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

