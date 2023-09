EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Mittag zu

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 11,65 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 11,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,69 EUR. Bei 11,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 524.188 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 5,21 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 60,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,25 EUR an.

Am 09.08.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,44 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 18.817,00 EUR, gegenüber 23.338,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,37 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

