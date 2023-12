EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 12,59 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 12,59 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,59 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 110.086 Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 EUR an. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 1,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,89 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 29,42 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,84 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.883,00 EUR – das entspricht einem Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte EON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

