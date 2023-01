EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von EON SE legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,95 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 10,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.097.460 Stück.

Bei einem Wert von 12,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2022). Mit einem Zuwachs von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Mit Abgaben von 36,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 10,81 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 28.748,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte EON SE am 15.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,930 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Bildquellen: E.ON