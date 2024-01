EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Dienstagmittag ins Minus

Kurs der EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 12,52 EUR.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 2,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2023 bei 9,72 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 22,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,93 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

