EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 12,59 EUR.

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 12,59 EUR abwärts. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45.053 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,67 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,72 EUR am 19.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,93 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 41,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Am 12.03.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

