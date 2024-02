EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 11,89 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 11,89 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,95 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 766.273 EON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 7,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,55 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,510 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,530 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,30 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.883,00 EUR – das entspricht einem Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. EON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 1,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels fester