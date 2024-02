EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 11,76 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 11,76 EUR ab. Die EON SE-Aktie sank bis auf 11,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.937.969 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.02.2023 bei 9,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 13,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 28.748,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,15 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels fester