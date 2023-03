EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Nachmittag ins Plus

Um 15:52 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 10,89 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 10,89 EUR. Bei 10,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 8.129.346 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 11,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 2,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 49,52 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,89 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 15.03.2023. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.067,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 126,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.047,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von EON SE.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,886 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie legt kräftig zu: E.ON mit Gewinn- und Umsatzsprung - Anleger erhalten höhere Dividende - Abschaltung der letzten Atomkraftwerke

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

BDEW: Mögliche Strom-Drosselung sorgt für Versorgungssicherheit

Bildquellen: E.ON