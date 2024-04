EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 12,22 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 12,22 EUR. Bei 12,18 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 842.827 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,03 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 6,22 Prozent niedriger. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,65 Prozent.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,93 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 08.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.883,00 EUR – das entspricht einem Minus von 50,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.067,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,09 EUR im Jahr 2024 aus.

