EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 11,93 EUR ab.

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 11,93 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 11,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 3.139.938 Stück.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,03 EUR an. 9,27 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 12,54 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,550 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,93 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16.883,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 34.067,00 EUR umsetzen können.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Am 13.05.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone

E.ON-Aktien gefragt - Analyst sieht mittelfristig zusätzliches Gewinnpotenzial