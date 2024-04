EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Bei der EON SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,36 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 12,36 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,36 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,27 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.667 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 13,03 EUR. Gewinne von 5,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 15,58 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,93 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 50,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.067,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die EON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von EON SE.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

