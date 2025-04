EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittag gestärkt

EON SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 15,05 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 15,05 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 15,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.724.498 EON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,08 EUR erreichte der Titel am 16.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 0,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,571 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,36 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 26.02.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 23,84 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Am 20.05.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

