EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 15,01 EUR.

Die EON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 15,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 15,03 EUR. Bei 15,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 406.685 EON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,03 EUR) erklomm das Papier am 16.04.2025. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 0,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 30,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 26.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,44 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

