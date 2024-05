EON SE Aktie News: EON SE macht am Mittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 13,36 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 13,36 EUR. Bei 13,37 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.851.736 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,07 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,90 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,24 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 15.05.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte EON SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

