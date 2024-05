EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 13,35 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 13,35 EUR zu. Bei 13,48 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.465.621 EON SE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,94 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Abschläge von 21,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,24 EUR an.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 20.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

