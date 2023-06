EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittag

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,40 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 11,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,15 EUR. Bisher wurden heute 1.067.776 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 8,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 54,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,15 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.543,00 EUR – ein Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 29.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,954 EUR im Jahr 2023 aus.

