EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Aufwind

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 10,99 EUR zu.

Das Papier von EON SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 10,99 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,03 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 791.202 Stück.

Bei 12,29 EUR markierte der Titel am 09.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,88 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,25 EUR aus.

EON SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 18.817,00 EUR, gegenüber 23.338,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,37 Prozent präsentiert.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. EON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes EON SE-Investment abgeworfen

RWE-Aktie legt dennoch zu: RWE bei Stromerzeugung laut Kartellamt weiter marktbeherrschend