EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 10,98 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 10,98 EUR zu. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,03 EUR an. Bei 10,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.389.372 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,28 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 50,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,25 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 18.817,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23.338,00 EUR umgesetzt worden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je Aktie aus.

