EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von EON SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 10,98 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 10,98 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,99 EUR zu. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 10,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.016 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 11,93 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2022 bei 7,71 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,80 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,25 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 09.08.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,44 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,37 Prozent auf 18.817,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23.338,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,10 EUR fest.

