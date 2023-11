EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag fester

EON SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 11,51 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 11,51 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,52 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.171.863 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,82 Prozent wieder erreichen. Am 17.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 23,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,30 EUR.

Am 08.11.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR im Vergleich zu 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

