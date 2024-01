EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag südwärts

So entwickelt sich EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 12,43 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 12,43 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,39 EUR ein. Mit einem Wert von 12,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.958.512 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 2,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,72 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 21,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,93 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Am 12.03.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

