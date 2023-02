EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Die EON SE-Aktie wies um 12:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 9,99 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 10,03 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 9,92 EUR. Bei 9,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 935.740 EON SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 12,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 37,28 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,77 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 09.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.047,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.748,00 EUR ausgewiesen.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 13.03.2024 dürfte EON SE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2022 0,946 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

