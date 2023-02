EON SE Aktie News: EON SE zieht am Freitagnachmittag an

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 04:06 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 10,13 EUR. Bei 9,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.705.871 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 17,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 7,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,77 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 09.11.2022 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 28.748,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 91,05 Prozent gesteigert.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,946 EUR fest.

