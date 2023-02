EON SE Aktie News: EON SE gibt am Vormittag ab

Um 09:06:27 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 9,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 9,96 EUR. Bei 9,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100.168 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 19,03 Prozent niedriger. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Abschläge von 37,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,77 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91,05 Prozent auf 28.748,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von EON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,946 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

RWE: Die Konzerngeschichte des Energieriesen

E.ON-Aktie: E.ON-Chef hält Atomstrom aus Frankreich für essentiell

Europäischer Gaspreis fällt auf niedrigsten Stand seit fast eineinhalb Jahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images