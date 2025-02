EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von EON SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,53 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 11,53 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,40 EUR. Bei 11,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 885.384 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Abschläge von 9,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,616 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,89 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.03.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

