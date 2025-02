EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 11,44 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 11,44 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 11,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 197.451 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 13,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 17,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,78 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,616 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,89 EUR.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. EON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 16,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

