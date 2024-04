EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag im Aufwind

EON SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 12,21 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 12,21 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 12,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,05 EUR. Bisher wurden heute 2.115.667 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,03 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 6,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,02 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 34.067,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je EON SE-Aktie.

