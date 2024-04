EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Vormittag zu

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 12,09 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 12,09 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,05 EUR. Zuletzt wechselten 158.720 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,03 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 15,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,93 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 34.067,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus

XETRA-Handel DAX verbucht Abschläge

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach