EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 11,38 EUR abwärts.

Um 15:50 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,38 EUR ab. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 11,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 925.469 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,22 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 10.05.2023. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.543,00 EUR – ein Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 29.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,973 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

