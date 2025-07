EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,95 EUR ab.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 15,95 EUR nach. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 15,86 EUR. Mit einem Wert von 15,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.176.669 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2025 markierte das Papier bei 16,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 1,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 52,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

