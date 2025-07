EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag im Minusbereich

Kurs der EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 15,94 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 15,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 15,86 EUR. Bei 15,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 168.418 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2025 auf bis zu 16,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,63 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 34,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,22 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

