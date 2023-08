EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 11,13 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 11,13 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.442.868 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 34,56 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,25 EUR.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,37 Prozent auf 18.817,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 23.338,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes EON SE-Investment abgeworfen

RWE-Aktie legt dennoch zu: RWE bei Stromerzeugung laut Kartellamt weiter marktbeherrschend