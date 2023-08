EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von EON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 11,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 11,07 EUR. Mit einem Wert von 11,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 489.234 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 51,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,25 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 09.08.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.817,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes EON SE-Investment abgeworfen

RWE-Aktie legt dennoch zu: RWE bei Stromerzeugung laut Kartellamt weiter marktbeherrschend