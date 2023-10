EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 10,98 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 10,98 EUR. Bei 10,92 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.940.968 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 10,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2022 bei 7,82 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,80 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,20 EUR.

Am 09.08.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie eingenommen. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.817,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,10 EUR je EON SE-Aktie.

