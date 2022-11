EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag stärker

Das Papier von EON SE konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 8,93 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 8,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108.391 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 28,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 22,64 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,11 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 10.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 23.338,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.047,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,926 EUR in den Büchern stehen haben wird.

