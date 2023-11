EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 11,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,56 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 547.554 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,36 Prozent hinzugewinnen. Am 17.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 24,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,30 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Handel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX auf grünem Terrain