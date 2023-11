EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,56 EUR zu.

Das Papier von EON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,56 EUR. Bei 11,59 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.847.320 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 24,29 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,30 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Am 12.03.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

