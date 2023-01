EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,82 EUR ab. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,80 EUR ab. Bei 9,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 755.891 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,73 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 13.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 34,86 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,81 EUR aus.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 28.748,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.047,00 EUR umgesetzt.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,930 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

