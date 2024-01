EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 12,43 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 12,43 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,42 EUR nach. Bei 12,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 102.176 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 2,98 Prozent zulegen. Am 19.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,72 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,79 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,93 EUR.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. EON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Buy von UBS AG für EON SE-Aktie

HHLA-Aktie: HHLA-Chefin Titzrath bleibt weitere fünf Jahre an Konzernspitze

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für EON SE-Aktie