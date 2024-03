EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Verlusten

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,61 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 12,61 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.683.678 EON SE-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 13,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 3,37 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 17,26 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,510 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,34 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,44 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.067,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,07 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

