EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,1 Prozent auf 11,77 EUR nach. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 11,77 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122.255 EON SE-Aktien.

Am 14.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,71 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 61,68 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 11,39 EUR.

EON SE ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 28.748,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 91,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte EON SE am 10.05.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 15.05.2024 dürfte EON SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,905 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

