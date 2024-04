EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag freundlich

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 12,23 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,23 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 191.244 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,02 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 16.883,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.067,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus

XETRA-Handel DAX verbucht Abschläge