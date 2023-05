EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,30 EUR

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 5,0 Prozent auf 11,32 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,32 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 440.027 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,57 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 35,69 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,90 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 10.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.543,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,939 EUR je EON SE-Aktie.

